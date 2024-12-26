Сколько стоит салат оливье? По каким правилам будут выдавать кредиты? Когда выплатят январские пенсии?

ДОСТАВКА ПЕНСИЙЯнварские пенсии получателям выплат переведут досрочно. До 28 декабря деньги отправят тем, у кого получение пенсии через банк по графику выпадает на дни новогодних праздников с 1 по 9 января.
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