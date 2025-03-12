Сила в правде
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Сила в правде

203 подписчика

Враг бросил все силы на штурм. Атака началась с трёх сторон. В Курской области всё только начинается

Враг бросил все силы на штурм. Атака началась с трёх сторон. В Курской области всё только начинается

Полный провал на Курщине противник пытается скрасить незначительными успехами в Донбассе. Враг бросил все силы на штурм Дзержинска.

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