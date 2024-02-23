8 февраля в детском саду прошел физкультурный досуг в бассейне ´Веселые игры на воде´.Ребята, играя в водные игры, закрепляли умения держаться на воде, задерживать дыхание, поднимать предметы с дна бассейна.
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