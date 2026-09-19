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Несекретные материалы

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Какую судьбу предсказал Сталин Мавзолею Ленина?

Какую судьбу предсказал Сталин Мавзолею Ленина?

Мавзолей на Красной площади уже почти сто лет остаётся одним из самых спорных памятников отечественной истории.

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