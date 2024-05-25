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RT Russia

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Силуанов: Россия ответит при незаконном использовании её активов на Западе

Силуанов: Россия ответит при незаконном использовании её активов на Западе

Министр финансов России Антон Силуанов заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, что российская сторона даст аналогичный ответ в случае незаконного использования её активов западными странами.

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Комментарии
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ИС
И Сергеев
Силуанов и Набиуллина. А для чего мы свои резервы храним в недружественных странах?
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17 час.
ИГ
Ирина Галивец
Пока мы только чертим красные линии, предупреждаем и опасаемся!
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17 час.
life style
В ответ мы можем заморозить их авуары. Т.к. Запад считает Донбасс и Крым украинскими, то в ответ с чистой совестью мы можем западные активы направить на восстановление и развитие этих регионов )))
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12 час.

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