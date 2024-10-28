Смоляне смогут оформить электронный сертификат на отдых детей зимой

Он позволяет получить компенсацию существенной части стоимости путевки В Смоленской области стартовала подача заявок на электронные сертификаты, компенсирующие часть стоимости путевок на детский отдых в зимний период.
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