НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

В Калуге без света останутся дома на 4 улицах и в одном садоводстве

В Калуге без света останутся дома на 4 улицах и в одном садоводстве

О предстоящем отключении электричества в домах и садоводстве предупреждает Единая дежурно-диспетчерская службаС 9:00 по 12:00 30 мая в Калуге не будет света в домах №№2а и 6 по улице Дарвина, №3а по улице Карпова и №10 по улице Пацаева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх