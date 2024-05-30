В Калуге без света останутся дома на 4 улицах и в одном садоводстве

О предстоящем отключении электричества в домах и садоводстве предупреждает Единая дежурно-диспетчерская службаС 9:00 по 12:00 30 мая в Калуге не будет света в домах №№2а и 6 по улице Дарвина, №3а по улице Карпова и №10 по улице Пацаева.