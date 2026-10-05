Удар украинских дронов по Южной Европе — и под вопли «Это Россия виновата!» может начаться Третья мировая

Виктор Литовкин: ВСУ готовы пойти на провокацию под ложным флагом, это бандеровская сущность Игорь Землянский На фото: военнослужащие ВСУ загружают беспилотный летательный аппарат (БПЛА) припасами.
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"Хвост виляет собакой"! Уже не НАТО руководит "скакуасами, а "скакуасы" рулят НАТО !!! США это, вроде, уже поняли, и пытаются отвалить, а ЕС - нет. Высший пилотаж нашей дипломатии был бы натравить натовцев на "щеневмерлов" - те же прямо тащат европейцев в ненужную им войну с Россией! Но при нынешнем руководстве ЕС это, похоже, НЕВОЗМОЖНО - судя по всему нынешние "верхи" ЕС - подельники "майданутых", причём не только в войне с Россией, но и В РАЗОРЕНИИ САМОЙ ЕВРОПЫ !!!
По-моему ЕДИНСТВЕННАЯ НАДЕЖДА на то, что САМИ ЕВРОПЕЙЦЫ СКИНУТ ЭТИХ ПОВЯЗАННЫХ КРОВЬЮ С БАНДЕРОВЦАМИ ... ДЕЯТЕЛЕЙ !!! Их самих мы, конечно, разобьём, но втягиваться в войну со всей Европой ... ХЛОПОТНО !!!
Дело не в украинской провокации, хотя это и отличный повод пойти на Россию всем Западом. Столько времени обрабатывали политики свои народы, что придурки, вроде поляков, приебалтов, недобитков из Германии ,уже на стреме.
Читаешь и везде упоминания о полуторометровом наркомане, в красовках на 10 сантиметровой подошве!!! Такое ощущение, что Земля крутится возле этого нюхача, все внимание сосредоточено на нём и все мировые проблемы в его лапах! Остается один выход, глубокая яма и осиновый кол, решение всех мировых проблем!!
С чего все решили, что Зеленскому некуда деваться, кроме как устроить эту провокацию с атакой Европы якобы Россией. У него дела не так уж плохи, армия далеко не в таком катастрофическом положении, как нам пытаются внушить в телевизоре, да и дела крутятся, бабки мутятся. А вот сама НАТО вполне может устроить такую провокацию для начала большой войнушки, потому что могут посчитать ход спецоперации слабостью России, дескать, вон русские ничего с Украиной сделать не могут, а уж если мы все навалимся, то точно страна рухнет, а мы поживимся.
dracu nu a facut manastirii niciodata, este posibil ca acest scaraoschi de zelenschi sa faca aceasta prostie.... el a incercat mereu sa atraga NATO in razboi cu rusia... si va face orice sa atraga in razboiul cu rusia ..NATO.... si el sa isi aroge merite pe care nu le merita.... un scaroschi ce va putrezi in iad... sa il joace dracii.... in flacarile iadului... sa nu poata stapanii averea facuta pe seama razboiului....adica pe suferinta altora....
А не лучше ли просто уничтожить этого упыря?
Учитывая ту истерию которая царит как в НАТАШЕ так и в некоторых странах ЕС, всё может быть. Зелёному идиёту терять нечего. Хотя с другой точки зрения, терять ему есть что и очень много!! Он должен тоже просчитывать, что если он нанесет удар по кораблю энтой самой "НАТАШИ", и в ходе проверки выяснится что это дела рук Руины, он может потерять свои активы за бугром которые пойдут на возмещение убытков! Уж где, где а там с этим делом всё очень даже просто решается!! Вот они были, и вот их уже нет!!
именно поэтому гибельна политика соплей,красных фломастеров и песен кота Леопольда....история жестокая штука и горе тому,кто прощёлкивает хлебалом нужный момент...