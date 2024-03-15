Представитель России рассказала, почему Румыния требует вернуть золотой запас

По мнению Захаровой, румыны пытаются поправить плачевное состояние национальной экономикиРумыния пытается за счёт России оплатить свои «фантомные долги» вековой давности и поправить плачевную ситуацию в национальной экономике.
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