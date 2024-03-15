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Представитель России рассказала, почему Румыния требует вернуть золотой запас

Представитель России рассказала, почему Румыния требует вернуть золотой запас

По мнению Захаровой, румыны пытаются поправить плачевное состояние национальной экономикиРумыния пытается за счёт России оплатить свои «фантомные долги» вековой давности и поправить плачевную ситуацию в национальной экономике.

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