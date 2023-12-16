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108 Мп, 8/256 ГБ, 120 Гц, IP54, 5000 мА·ч. Китайская Tecno представила смартфон Spark 20 Pro по цене всего $100

108 Мп, 8/256 ГБ, 120 Гц, IP54, 5000 мА·ч. Китайская Tecno представила смартфон Spark 20 Pro по цене всего $100

Китайская компания Tecno выпускает ультрабюджетный смартфон Spark 20 Pro по цене всего $100, предлагая при этом весьма и весьма неплохие возможности и причем больше, чем любой другой смартфон в данной ценовой категории.

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