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Дешам останется в сборной Франции как минимум до Евро-2024. От приглашения Зидана отказались (Le Parisien)

Дешам останется в сборной Франции как минимум до Евро-2024. От приглашения Зидана отказались (Le Parisien)

Дидье Дешам останется тренером сборной Франции как минимум до 2024 года. Как пишет Le Parisien, контракт с главным тренером национальной команды продлят.

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