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Царьград

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Даниэль Кормье предлагает Армана Царукяна на титул в UFC вместо Оливейры

Даниэль Кормье предлагает Армана Царукяна на титул в UFC вместо Оливейры

Экс-боец UFC Даниэль Кормье выдвинул кандидатом на титул Армана Царукяна, несмотря на готовность Чарльза Оливейры.

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