НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Frank Media

20 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр муравьев
    Воровал И опять в фаворе.Игорь Шувалов буд...
  • Eduard
    Я предлогаю забиратт всё вропейское и не считать это кражей так как Закона больше не существует,как и Частной собстве...ЕС передаст замор...
  • Eduard
    Ворованное? Запад есть вор!ЕС передаст замор...

Банки просят освободить часть запросов в СМЭВ от оплаты

Ассоциация банков России (АБР) направила в правительство официальный отзыв на проект постановления, который предполагает введение платы за обращения через СМЭВ (систему межведомственного электронного взаимодействия), сообщает « Коммерсантъ » .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх