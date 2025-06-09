Банки просят освободить часть запросов в СМЭВ от оплаты

Ассоциация банков России (АБР) направила в правительство официальный отзыв на проект постановления, который предполагает введение платы за обращения через СМЭВ (систему межведомственного электронного взаимодействия), сообщает « Коммерсантъ » .
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