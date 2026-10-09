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RT Russia

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Трамп: Москва поставит более 300 тысяч т дизеля на американский и мировой рынок

Трамп: Москва поставит более 300 тысяч т дизеля на американский и мировой рынок

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным о том, что Москва в ближайшее время поставит более 300 тыс.

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