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Русская весна

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  • Валентин Громов
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  • Гарий Щерба
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  • лина любимцева
    Фондерляйнша вообще не всю голову отмороженная и наглая.Евродепутат назва...

На Западе сделали неожиданное признание о потенциальном конфликте с Россией

На Западе сделали неожиданное признание о потенциальном конфликте с Россией

Вооруженные силы Германии и Великобритании находятся в печальном состоянии и в случае прямого конфликта не справятся с российской армией, заявил профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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