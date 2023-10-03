В Ростове-на-Дону автомобилист на иномарке сбил мальчика на самокате

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне на улице Казахской в районе дома № 76.Дорожное происшествие, в котором очень сильно пострадал маленький ребёнок, произошло в Ростове-на-Дону на улице Казахской в районе дома № 76.
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