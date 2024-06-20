Марочко: в ВСУ заявили о нехватке сил для прорыва под Волчанском

Командиры подразделений ВСУ, находящихся под Волчанском, заявляют, что у них недостаточно сил и средств для прорыва обороны ВС РФ в этом районе, сообщил подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко в соцсети «ВКонтакте».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии