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Марочко: в ВСУ заявили о нехватке сил для прорыва под Волчанском

Марочко: в ВСУ заявили о нехватке сил для прорыва под Волчанском

Командиры подразделений ВСУ, находящихся под Волчанском, заявляют, что у них недостаточно сил и средств для прорыва обороны ВС РФ в этом районе, сообщил подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко в соцсети «ВКонтакте».

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