Культура и Обще...
ГлавнаяСтатьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культура и Общество

4 подписчика

Восход солнца

Полумгла перед рассветом, спит весь мир, глаза сомкнув, вдруг восток забрезжил светом, снов спокойных не спугнув… Cолнце выплыло над морем, загорелись облака, новый день наступит вскоре, потечет он, как река… Ото сна светило встало, небо золотом залив, ярким светом засияло алой утренней зари… Очарована восходом, околдована красой, дня порадуюсь приходу с неизбежной суетой… Зоя Сергеева, […].

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх