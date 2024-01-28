Восход солнца

Полумгла перед рассветом, спит весь мир, глаза сомкнув, вдруг восток забрезжил светом, снов спокойных не спугнув… Cолнце выплыло над морем, загорелись облака, новый день наступит вскоре, потечет он, как река… Ото сна светило встало, небо золотом залив, ярким светом засияло алой утренней зари… Очарована восходом, околдована красой, дня порадуюсь приходу с неизбежной суетой… Зоя Сергеева, […].