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На Украине зреет гнойник военной междоусобицы

На Украине зреет гнойник военной междоусобицы

На Украине зреет конфликт между добровольческими подразделениями и кадровым командованием. Этот конфликт будет иметь страшные последствия, когда закончатся боевые действия и правда о войне выплеснется наружу.

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