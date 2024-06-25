На Украине зреет гнойник военной междоусобицы

На Украине зреет конфликт между добровольческими подразделениями и кадровым командованием. Этот конфликт будет иметь страшные последствия, когда закончатся боевые действия и правда о войне выплеснется наружу.
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