Полковник объяснил появление в России охотников за дронами

Полковник Матвийчук: ВС РФ перешли к организованной системе борьбы с дронами ВСУ Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук прокомментировал появление в России «охотников за дронами» — вооруженных пулеметами групп для противодействия беспилотникам Вооруженных сил Украины (ВСУ).