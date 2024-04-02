Полковник объяснил появление в России охотников за дронами

Полковник Матвийчук: ВС РФ перешли к организованной системе борьбы с дронами ВСУ Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук прокомментировал появление в России «охотников за дронами» — вооруженных пулеметами групп для противодействия беспилотникам Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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