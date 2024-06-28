Стало известно, как Skoda пытается вернуться на российский рынок

Со временем стало ясно, что уход с российского рынка и передача хорошо развитой сети производства, продаж и обслуживания автомобилей китайским брендам оказалась невыгодной для компаний, покинувших Россию.
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