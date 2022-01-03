Происшествия

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В Республике Коми сотрудники Госавтоинспекции в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравили водителей с наступающим Новым годом

В Печоре сотрудники Госавтоинспекции, облачившись в костюмы сказочных персонажей, поздравили автолюбителей с наступающим, 2022 годом.

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