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Микэл Бриджес о новом сезоне: «Надо просто сохранить состав, провести тренировочный лагерь с новым тренерским штабом, а Жаку Вону дать возможность взять тех ассистентов, кого он хочет»

Легкий форвард «Бруклина» Микэл Бриджес имеет большие ожидания от предстоящего сезона. В интервью с New York Post Бриджес поделился, верит ли он, что команда войдет в сезон-2023/24 с тем же ростером, несмотря на запрос об обмене от Дэмиана Лилларда.

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