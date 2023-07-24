Микэл Бриджес о новом сезоне: «Надо просто сохранить состав, провести тренировочный лагерь с новым тренерским штабом, а Жаку Вону дать возможность взять тех ассистентов, кого он хочет»

Легкий форвард «Бруклина» Микэл Бриджес имеет большие ожидания от предстоящего сезона. В интервью с New York Post Бриджес поделился, верит ли он, что команда войдет в сезон-2023/24 с тем же ростером, несмотря на запрос об обмене от Дэмиана Лилларда.