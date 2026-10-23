Первый танкер с российским дизелем вышел из Приморска в направлении Нью-Йорка. Рейс стал возможен после телефонного разговора президентов России и США и временного исключения Минфина из санкций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Это уже русофоби...
- Не то что не арес...
- «Это уже русофоби...
Мы им диз. топливо, они спутники слежения в помощь Украине. Трамп лично распорядился не ограничивать их скорость, как только сделка по топливу начала действовать. Вот такое взаимоНЕвыгодное сотрудничество. Выгодно это только нашим топливным бонзам. А Россия, с их точки зрения, как-нибудь перебьется