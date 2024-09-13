Власти Ленобласти разрабатывают карту жителя региона: что изменится для граждан

ГАТЧИНА, 13 сентября, ФедералПресс. Социальная карта жителя Ленобласти появится в 2025 году. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что речь идет о предоставлении льгот гражданам и других функциях.
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