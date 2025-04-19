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В Бишкеке назвали Россию местом для малообразованных и призвали киргизов бойкотировать русских

В Бишкеке назвали Россию местом для малообразованных и призвали киргизов бойкотировать русских

На первый взгляд — обычная новость: в Москве провели плановую проверку банного комплекса "Бодрость", в ходе которой обнаружилось, что десятки трудовых мигрантов из Кыргызстана находились в стране с явно нетуристическими целями и естественно без необходимых для трудоустройства документов.

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