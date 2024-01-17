Северная Корея решилась на полный разрыв отношений со своим врагом-соседом

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал парламент закрепить в конституции определение Республики Корея в качестве «враждебного государства номер один», официально отказаться от процесса объединения Корейского полуострова и закрепить обязательство «полностью оккупировать» южнокорейскую территорию в случае войны.
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