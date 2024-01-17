PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

248 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Света Зубкова
    Под их видом и мошенники могут прийти«Проверят всех до...
  • Vitya Ostap
    Согласен, какая цель выставить себя дебиломВсем россиянам, у...
  • Евгений Иванов
    У дебилов, дебильные заголовкиВсем россиянам, у...

Северная Корея решилась на полный разрыв отношений со своим врагом-соседом

Северная Корея решилась на полный разрыв отношений со своим врагом-соседом

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал парламент закрепить в конституции определение Республики Корея в качестве «враждебного государства номер один», официально отказаться от процесса объединения Корейского полуострова и закрепить обязательство «полностью оккупировать» южнокорейскую территорию в случае войны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх