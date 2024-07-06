Третьяк заявил, что Овечкину тяжело психологически из-за разговоров о рекорде

Президент Федерации хоккея России и бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк выразил надежду, что российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сумеет побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, а также признался, что внимательно следит за этой гонкой.
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