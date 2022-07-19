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Мировые цены на нефть значительно повысились по итогам торгов понедельника

Мировые цены на нефть в понедельник продемонстрировали уверенную положительную динамику.Котировки августовских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке повысились по итогам торгов на 5,01 доллара и составили 102,6 доллара за баррель.

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