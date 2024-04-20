Военкор «Известий» Семен Ерёмин погиб в зоне СВО во время атаки украинских FPV-дронов

Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента Специальный военный корреспондент газеты «Известия» Семен Ерёмин погиб 19 апреля в зоне СВО на Запорожском направлении во время атаки украинских FPV-дронов.
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