Военкор «Известий» Семен Ерёмин погиб в зоне СВО во время атаки украинских FPV-дронов

Глава ДНР Денис Пушилин выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента Специальный военный корреспондент газеты «Известия» Семен Ерёмин погиб 19 апреля в зоне СВО на Запорожском направлении во время атаки украинских FPV-дронов.