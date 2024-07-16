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Царьград

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В Новосибирске безногому бойцу СВО бесплатно предоставили коляску-ступенькоход

В Новосибирске безногому бойцу СВО бесплатно предоставили коляску-ступенькоход

Мужчина, потерявший ногу на СВО, теперь может выходить на прогулки с четвёртого этажа.В Новосибирске благотворители из компании Caterwil предоставили коляску-ступенькоход бойцу СВО, получившему серьёзные ранения.

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