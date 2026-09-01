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Регионы России

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Путин поручил Вооружённым силам РФ подготовить масштабные удары по энергетике Украины

Путин поручил Вооружённым силам РФ подготовить масштабные удары по энергетике Украины

Президент России Владимир Путин сообщил, что Вооружённым силам РФ было дано указание подготовить и нанести масштабные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

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