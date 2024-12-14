Чеснок из Китая и представить не мог, что может стать угрозой для США, некоторым американским политикам следует иметь больше здравого смысла, чтобы не делать из себя посмешище, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
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