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Русская весна

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США и Китай повздорили из-за чеснока

США и Китай повздорили из-за чеснока

Чеснок из Китая и представить не мог, что может стать угрозой для США, некоторым американским политикам следует иметь больше здравого смысла, чтобы не делать из себя посмешище, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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