Бояре вляпались: для игры в Helldivers 2 на ПК придется связать аккаунты Steam и PlayStati...

Бояре вляпались: для игры в Helldivers 2 на ПК придется связать аккаунты Steam и PlayStation NetworkЧтобы нести демократию в Helldivers 2 на ПК отныне придется прогнуться под тиранию Sony, которая сделала ход конем и обязала всех бояр связать учетные записи Steam и PlayStation Network.