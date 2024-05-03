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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Бояре вляпались: для игры в Helldivers 2 на ПК придется связать аккаунты Steam и PlayStati...

Бояре вляпались: для игры в Helldivers 2 на ПК придется связать аккаунты Steam и PlayStati...

Бояре вляпались: для игры в Helldivers 2 на ПК придется связать аккаунты Steam и PlayStation NetworkЧтобы нести демократию в Helldivers 2 на ПК отныне придется прогнуться под тиранию Sony, которая сделала ход конем и обязала всех бояр связать учетные записи Steam и PlayStation Network.

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