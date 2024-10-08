В Петербурге и Ленобласти в сентябре пропало больше 400 человек

За первый месяц осени в городе на Неве пропал 401 человек. Среди них был 71 подросток. Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» отметили, что раньше не терялось такое большое количество школьников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии