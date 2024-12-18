Эти двигатели ржавеют прямо с завода — плохо или нет

Возможно, вы видели видео практически нового двигателя, у которого ржавеет блок цилиндров и крепеж крышки головки блока цилиндров (видео мы поставить не можем из-за эмоциональной лексики снимавшего его человека).
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