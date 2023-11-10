Доход конем: ставки по вкладам приблизились к максимумам весны 2022-го

Ставки по депозитам достигли 14–17%, рассказали «Известиям» в проекте «Финуслуги» Мосбиржи. Как заявили в крупнейших банках, в зависимости от длительности продукта и его условий доходность выросла в среднем на 1,5–2,5 п.
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