Макрон призвал ЕС ввести запрет соцсетей для младше 15 лет

Президент Франции обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой подготовить общеевропейский законопроект, который запретит доступ к социальным сетям лицам младше 15 лет во всех государствах ЕС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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