Бородатый, а не тот: до какого возраста допустимо верить в Деда Мороза

Новогодний праздник приносит детям радость, а родителям, между тем, добавляет хлопот. Взрослым важно не только выбрать подходящий подарок, но и спрятать его так, чтобы ребенок раньше времени не нашел, а если это случится, то ответить на неудобные вопросы.