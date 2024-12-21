Бородатый, а не тот: до какого возраста допустимо верить в Деда Мороза

Новогодний праздник приносит детям радость, а родителям, между тем, добавляет хлопот. Взрослым важно не только выбрать подходящий подарок, но и спрятать его так, чтобы ребенок раньше времени не нашел, а если это случится, то ответить на неудобные вопросы.
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