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Новый детский сад открылся в Чите

Новый детский сад открылся в Чите

Открытие детского сада по адресу Чайковского,41 состоялось 11 июня в Чите. Красную ленту торжественно перерезали губернатор Александр Осипов, руководитель администрации Читы Александр Сапожников и заведующая учреждением Анастасия Булдыгерова.

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