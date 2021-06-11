Новый детский сад открылся в Чите

Открытие детского сада по адресу Чайковского,41 состоялось 11 июня в Чите. Красную ленту торжественно перерезали губернатор Александр Осипов, руководитель администрации Читы Александр Сапожников и заведующая учреждением Анастасия Булдыгерова.
Открытие детского сада по адресу Чайковского,41 состоялось 11 июня в Чите. Красную ленту торжественно перерезали губернатор Александр Осипов, руководитель администрации Читы Александр Сапожников и заведующая учреждением Анастасия Булдыгерова.
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