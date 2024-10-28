БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Боевой лазер Boeing CLWS на испытаниях

Боевой лазер Boeing CLWS на испытаниях

Лазерный комплекс CLWS на полигоне в Саудовской Аравии В течение нескольких лет американская компания Boeing занимается разработкой, испытаниями и доводкой «компактной лазерной системой вооружения» CLWS.

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