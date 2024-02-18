Премьер Дании пообещала передать Украине всю артиллерию страны

Дания пожертвует Украине всю свою артиллерию, так как на данный момент она не нужна королевству. Об этом 18 февраля сообщила датский премьер Метте Фредериксен на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
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