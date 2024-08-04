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Политика как она есть

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Кадыров считает, что Зеленскому не хватит мужества застрелиться

Кадыров считает, что Зеленскому не хватит мужества застрелиться

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что у украинского лидера Владимира Зеленского не хватит мужества застрелиться.

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Комментарии
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Е Пронина
главное, чтоб у Кадырова хватило мужества застрелиться) у Зели другие задачи от англосаксов))
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16 час.
Марина Плосконос
О каком мужестве Кадыров говорит? Застрелится он, ага щас, там столько денег натырино, на 10 жизней хватит.
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16 час.
Леонид Васильев
Стреляются только трусы, надо иметь смелость ответить за свои поступки! А у Зеленского смелости хватает только на то, чтобы силком собирать по хохлорейху мужиков на &quot;мясо&quot;
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14 час.

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