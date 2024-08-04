Кадыров считает, что Зеленскому не хватит мужества застрелиться

главное, чтоб у Кадырова хватило мужества застрелиться) у Зели другие задачи от англосаксов))

О каком мужестве Кадыров говорит? Застрелится он, ага щас, там столько денег натырино, на 10 жизней хватит.

Леонид Васильев

Стреляются только трусы, надо иметь смелость ответить за свои поступки! А у Зеленского смелости хватает только на то, чтобы силком собирать по хохлорейху мужиков на "мясо"