Что говорил Пушкин о цензуре: „Всякое христианское государство, под какой бы формой правления оно ни существовало, должно иметь цензуру.
Появятся ли общественные советы в кино, на телевидении, в театрах и в СМИ
Комментарии
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Виталий
Цензура обязательно должна быть. И не допускать к микрофону людей с непатриотичными взглядами. Любое общение с народом - это пропаганда, "за" или "против". С каким умилением Ургант рассказывал про Израиль на отечественном ТВ. А почему не про Россию? Не только ведь культурные столицы достойны внимания. Каждый регион имеет изюминку. Нужно не народное голосование, а профессиональных цензоров в Минкультуры. И чтобы с них можно было спросить. А их работу сделать гласной. И народный голос поправлял.
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