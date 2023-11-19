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Закон и Порядок

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Появятся ли общественные советы в кино, на телевидении, в театрах и в СМИ

Появятся ли общественные советы в кино, на телевидении, в театрах и в СМИ

Что говорил Пушкин о цензуре: „Всякое христианское государство, под какой бы формой правления оно ни существовало, должно иметь цензуру.

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Комментарии
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Виталий
Цензура обязательно должна быть. И не допускать к микрофону людей с непатриотичными взглядами. Любое общение с народом - это пропаганда, &quot;за&quot; или &quot;против&quot;. С каким умилением Ургант рассказывал про Израиль на отечественном ТВ. А почему не про Россию? Не только ведь культурные столицы достойны внимания. Каждый регион имеет изюминку. Нужно не народное голосование, а профессиональных цензоров в Минкультуры. И чтобы с них можно было спросить. А их работу сделать гласной. И народный голос поправлял.
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