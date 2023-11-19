Появятся ли общественные советы в кино, на телевидении, в театрах и в СМИ

Виталий

Цензура обязательно должна быть. И не допускать к микрофону людей с непатриотичными взглядами. Любое общение с народом - это пропаганда, "за" или "против". С каким умилением Ургант рассказывал про Израиль на отечественном ТВ. А почему не про Россию? Не только ведь культурные столицы достойны внимания. Каждый регион имеет изюминку. Нужно не народное голосование, а профессиональных цензоров в Минкультуры. И чтобы с них можно было спросить. А их работу сделать гласной. И народный голос поправлял.