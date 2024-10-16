Потому что плакал: 45-летний житель Екатеринбурга убил полуторамесячного внука

Потому что плакал: 45-летний житель Екатеринбурга убил полуторамесячного внука45-летний житель Екатеринбурга Дмитрий Кичин накануне около полуночи вернулся с работы в квартиру на Химмаше и был явно в неадекватном состоянии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии