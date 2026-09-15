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Тульские новости

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На пожаре в поселке Западный в Туле спасли 23 человека

На пожаре в поселке Западный в Туле спасли 23 человека

В результате пожара в поселке Западный спасли 23 человека, включая 12 детей, еще 30 жильцов эвакуировали.

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