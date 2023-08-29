Такие предположения звучали ещё три-четыре дня назад. Тем более, что "Лотос" в последний период фактически осуществлял руководство всей боевой и учебной работой в ЧВК "Вагнер", а Евгений Пригожин публично называл его заместителем Дмитрия Уткина.
Вагнеров возглавил «Лотос»
Комментарии
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CM
C Major
удачи бойцам и храни Господь!Хватило бы ума у бюрократов сохранить эту нужную для защиты интересов страны боевую единицу,а то уже начали напевать о запрете
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3 час.
Гарибян Сусанна
Придёт время и мы вновь услышим наших "музыкантов", дай им Бог удачи во всём! А погибшие пусть покоятся с миром, оставаясь в памяти страны.
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1 час.
Наталья
Такие люди ложатся спать в обнимку со смертью, у них должны быть квартиры во всех населенных пунктах! Не депутатам , просиживающим штаны, а им должны платить по миллиону каждый месяц.
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58 мин.
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