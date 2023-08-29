Вагнеров возглавил «Лотос»

CM C Major удачи бойцам и храни Господь!Хватило бы ума у бюрократов сохранить эту нужную для защиты интересов страны боевую единицу,а то уже начали напевать о запрете

Гарибян Сусанна Придёт время и мы вновь услышим наших "музыкантов", дай им Бог удачи во всём! А погибшие пусть покоятся с миром, оставаясь в памяти страны.