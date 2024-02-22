Кучаев перешел из ЦСКА в «Пари НН»

Полузащитник Константин Кучаев продолжит карьеру в Нижнем Новгороде. Сайт ЦСКА сообщает, что контракт с Кучаевым, выступавшим за армейцев с 2017 года с небольшим перерывом на аренду в «Рубин», расторгнут по обоюдному согласию.