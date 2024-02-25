25 февраля в Беларуси проходит единый день голосования

Сегодня в Беларуси проходит единый день голосования, сообщает БЕЛТА. Белорусы избирают депутатов Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва и местных cоветов депутатов двадцать девятого созыва.
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