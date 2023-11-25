В Севастополе перекрыли движение на месте обрушения подпорной стены

В Севастополе на месте обрушения подпорной стены ограничено движение транспорта. Об этом 25 ноября сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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